Mercato Juventus, Mourinho può far sfuggire il grande obiettivo

Giorni caldi in casa Roma. A meno di tre settimane dalla fine della stagione, coincisa con l’eliminazione dall’Europa League già agli ottavi ad opera del Siviglia, poi vincitore della manifestazione nella finale contro l’Inter, il mondo giallorosso si è rimesso in moto attraverso il ritiro in vista della nuova stagione, che partirà con una novità importante, il passaggio di proprietà consumato da James Pallotta a Dan Friedkin.

La conferma del tecnico Paulo Fonseca è stata la prima mossa della nuova proprietà, ma il mercato, che pure sarà condizionato dai mancati introiti per non aver centrato la qualificazione alla prossima Champions League, incombe e allora oltre alla nomina del nuovo direttore sportivo andrà chiarito in fretta il futuro dei big della rosa. Su tutti Edin Dzeko e Nicolò Zaniolo.

Entrambe le stelle romaniste sono nel mirino della Juventus, ma se per il centravanti bosniaci ci sono spiragli legati alla volontà del giocatore, che nella Capitale si trova bene insieme alla famiglia e che è disposto a rimanere solo se il progetto della nuova Roma sarà ambizioso e vincente, su Zaniolo soffiano forte i venti della Premier League.

Nella giornata di giovedì infatti a Trigoria si sono presentati emissari del Tottenham, decisi ad aprire una trattativa per il trasferimento del talentuoso centrocampista. Zaniolo è uno dei primi nomi sulla lista di José Mourinho, che dopo la prima stagione da subentrato vuole costruire una rosa all’altezza della situazione per lottare per la vittoria della Premier League e per benfigurare in Europa League, visto che gli Spurs hanno mancato la qualificazione alla prossima Champions.

La nuova proprietà della Roma ha subito stoppato i sogni del Tottenham, ma a fare la differenza sarà l’ammontare dell’eventuale offerta e la volontà del giocatore, deciso, proprio come Dzeko, a restare nella Capitale solo di fronte a un progetto vincente.

La Juventus intanto resta vigile: l’arrivo dello statunitense McKennie conferma la volontà della società bianconera di rivoluzionare il centrocampo. Il prossimo obiettivo potrebbe essere un regista, ma un universale come Zaniolo farebbe comodo eccome a Pirlo, costretto però a fare i conti con le esigenze di bilancio della società.

OMNISPORT | 27-08-2020 20:52