Secondo la stampa tedesca, il Bayern Monaco si sarebbe fatto avanti per il brasiliano Danilo, giocatore in forza alla Juventus (contratto in scadenza nel giugno del 2024).

La Vecchia Signora avrebbe gentilmente rifiutato ogni tipo di proposta. Il brasiliano è un elemento fondamentale per la squadra bianconera, grazie anche alla sua duttilità. In uscita Demiral (Atalanta) ma Danilo è considerato incidebile.

OMNISPORT | 05-08-2021 07:32