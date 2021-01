Mercato Juventus, nome a sorpresa dalla Germania per gennaio

L’obiettivo dichiarato dalla Juventus per il mercato di gennaio è inserire in organico un altro attaccante, nel dettaglio un centravanti come alternativa ad Alvaro Morata, capace di ritagliarsi un posto da titolare nella prima parte di stagione al fianco di Cristiano Ronaldo, costringendo Paulo Dybala a fungere da rincalzo.

Ad ammettere la necessità di integrare la rosa con una prima punta è stato lo stesso Andrea Pirlo al termine della partita contro l’Udinese, ma come sempre la società sfrutterà la finestra di gennaio anche per monitorare eventuali occasioni da cogliere nell’immediato o in proiezione mercato della prossima estate.

Una di queste, del tutto inattesa, potrebbe arrivare dalla Germania e precisamente dal Bayern Monaco. Sfumato o quasi il sogno di agganciare David Alaba, il forte jolly difensivo austriaco che andrà a scadenza di contratto a giugno con i campioni d’Europa, ma a un passo dall’accordo con il Real Madrid, a Torino stanno seguendo con attenzione gli sviluppi del rapporto tra il club bavarese e Javi Martinez.

Anche il contratto del difensore-centrocampista spagnolo classe ’88 scadrà nel prossimo giugno e anche in questo caso le possibilità di rinnovo sono quasi pari a zero, al punto che, a differenza di quanto accadrà ad Alaba, il giocatore sta pensando di lasciare la Germania già nelle prossime settimane.

A parlare sono i 270 minuti disputati da Martinez in una stagione che tuttavia il giocatore aveva iniziato alla grande decidendo la finale di Supercoppa Europea contro il Siviglia.

Il tecnico Flick sembra non apprezzare la duttilità dell’ex Athletic Bilbao, centrocampista dai grandi mezzi atletici ma affermatosi a livello internazionale come difensore centrale già in Spagna con Marcelo Bielsa e soprattutto in Germania durante l’era Guardiola.

Al Bayern dal 2012, campione del mondo nel 2010 e d’Europa nel 2012 con la Spagna, pur avendo giocato una sola partita nelle due competizioni, Martinez farebbe comodo alla Juventus a livello di esperienza internazionale, ma anche come pedina tattica essendo utilizzabile come alternativa a Bonucci al centro della difesa o davanti alla retroguardia, ruolo dove i bianconeri hanno dimostrato di avere necessità di tecnica, ma anche fisicità.

I buoni rapporti con il Bayern potrebbero spingere la Juventus a tentare l’approccio già a gennaio, piuttosto che provare a piazzare il colpo a parametro zero, ma non manca la concorrenza da club di Premier e Liga.



OMNISPORT | 04-01-2021 22:54