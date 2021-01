Mercato Juventus, brutta notizia dalla Spagna: sfuma un obiettivo

Reduce da diverse sessioni di mercato da attore secondario, il Real Madrid si prepara a tornare protagonista sulle scene delle trattative mettendo a segno un colpo importante con il chiaro obiettivo di tornare competitivo anche in Champions League dopo le delusioni delle ultime stagioni.

Secondo quanto riportato da ‘Marca’, infatti, il club di Florentino Perez avrebbe sbaragliato la folta concorrenza per assicurarsi David Alaba.

Il jolly austriaco di origini filippine e nigeriane del Bayern Monaco andrà a scadenza con il club tedesco nel prossimo giugno e l’ipotesi di rinnovo del contratto sta affievolendo sempre di più a causa della sensibile distanza tra la domanda dell’entourage dell’esterno, adattabile anche come difensore centrale, e la proposta della società bavarese.

I campioni d’Europa hanno così concesso ad Alaba la possibilità di trattare con altri club. “Ci aspettavamo una risposta entro la fine di ottobre, ma non ci è arrivata – ha recentemente dichiarato l’amministratore delegato del Bayern Karl-Heinze Rummenigge – La nostra proposta era in linea con la nostra valutazione del giocatore”.

Alaba è un obiettivo di numerose altre grandi d’Europa, su tutte Manchester City e Juventus. I bianconeri puntavano e puntano ancora a mettere a segno quello che sarebbe un affare di notevole spessore anche perché realizzato a parametro zero, ma il Real sembra essersi mosso meglio, avendo proposto all’austriaco un contratto da 10 milioni netti per quattro anni.

Cifre importanti, ma non impossibili per la Juventus, che sembra però essere stata bruciata sul tempo. I Blancos vogliono assicurarsi l’erede di Sergio Ramos, ma utilizzabile anche al posto di un altro senatore come Marcelo, a propria volta in scadenza e a propria volta sogno tutt’altro che segreto della stessa Juventus.



OMNISPORT | 02-01-2021 13:10