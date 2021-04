Mercato Juventus, spunta un possibile sacrificio illustre

Conquistare a tutti i costi la qualificazione alla prossima Champions League.

Questa la missione di Andrea Pirlo, che sa bene come vincere un titolo, la Coppa Italia, possa salvare la sua prima stagione da allenatore, ma che è altrettanto consapevole di come finire fuori tra le prime quattro rischierebbe di porre fine alla sua esperienza sulla panchina della Juventus, come anticipato dal direttore sportivo Fabio Paratici prima della partita contro la Fiorentina.

Poter contare o meno sugli introiti della Champions farà infatti tutta la differenza del mondo per i campioni d’Italia uscenti in vista di un mercato nel quale ci sarà anche da fare i conti con uscite importanti e sarà fondamentale tenere d’occhio il bilancio.

Ci si aspetta movimenti importanti in particolare in attacco, dove tutto ruoterà attorno alla permanenza o meno di Cristiano Ronaldo. Anche il futuro di Paulo Dybala, a scadenza nel 2022 e al momento lontano dal rinnovo, e di Alvaro Morata, in prestito dall’Atletico Madrid e allora attenzione proprio alle voci in arrivo dalla capitale spagnola.

Secondo il portale ‘Todofichajes.com’ alla Juventus sarebbe interessata a Marco Asensio, talentuoso attaccante classe ’96, peraltro autore di un gol ai bianconeri nella finale di Champions giocata a Cardiff nel 2017 e vinta 4-1 dai Blancos, ma la cui crescita alla corte di Zinedine Zidane si è da qualche tempo arrestata a causa dello scarso impiego.

Asensio non viene ritenuto incedibile da Florentino Perez, che si coccola i nuovi talenti Rodrygo e Vinicius Junior e che sogna il colpo Kylian Mbappé, ma la valutazione di 70 milioni spaventa non poco la Juventus.

Per ridurre una spesa così elevata potrebbe essere necessario pensare ad uno scambio, ipotesi rafforzata dagli ottimi rapporti in particolare tra i due club e i due presidenti, i più attisi sul fronte Superlega, ma al momento l’unico giocatore della rosa della Juventus che stuzzica il Real è Rodrigo Bentancur, considerato dalla società uno dei punti di forza della Juve del futuro.



