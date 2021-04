Mercato Juventus: nome nuovo per il centrocampo

La Juventus è concentrata sul finale di stagione. C’è un pass per la prossima Champions League da conquistare ma, nello stesso tempo, c’è da pensare come migliorare una rosa che, numeri alla mano, non ha convinto pienamente.

Tanti i nomi accostati alla Vecchia Signora. Attenzione ad una nuova indiscrezione che arriva da Milano, sponda rossonera. Il Diavolo avrebbe, secondo Sky Sport, problemi nella trattativa per il rinnovo di Franck Kessié (e non solo, tanti i giocatori in scadenza a rischio addio).

L’entourage dell’ivoriano classe 1996 avrebbe rifiutato una proposta importante da parte della società rossonera con tanto di ingaggio pari a 3,5 milioni di euro, netti, a stagione. Offerta che sarebbe stata rimandata al mittente.

Franck Kessié è il centrocampista più importante tra quelli a disposizione dell’allenatore Stefano Pioli. Ha ancora un altro anno di contratto garantito con il Diavolo ma, al momento, il rinnovo pare congelato.

Una situazione complicata che potrebbe favorire la Juventus. Tra i tanti club sulle tracce dell’ivoriano (soprattutto società inglesi e spagnole) ci sarebbe anche la Vecchia Signora. Uno come Franck Kessié farebbe comodo ai bianconeri.

Prima di qualsiasi offerta, la Juventus dovrà prima cedere qualche centrocampista attualmente in rosa. I nomi caldi sono sempre i soliti noti, ovvero Federico Bernardeschi (accostato anche al Milan) e, se dovesse arrivare l’offerta giusta, Aaron Ramsey.

Juventus che, oltre a Franck Kessié, starebbe monitorando anche Manuel Locatelli, attualmente in forza al Sassuolo. Il centrocampista, in una recente intervista a Bomber, ha fatto sapere di sognare un grande club.

OMNISPORT | 13-04-2021 09:37