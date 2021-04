Mercato Juventus, novità per la panchina: il retroscena

La vittoria contro il Napoli non garantisce la permanenza di Andrea Pirlo sulla panchina della Juventus nella prossima stagione. Il tecnico bresciano non sarebbe in discussione fino al prossimo giugno, ma al termine del campionato, con la qualificazione della Champions League assicurata, si faranno i bilanci.

Il favorito numero uno in caso di addio del Maestro è Massimiliano Allegri, che ha già incontrato Andrea Agnelli e tornerebbe volentieri a Torino dopo due anni di stop (il secondo forzato). Ma nelle ultime ore sta prendendo quota un altro nome che affascina la tifoseria bianconera: quello di Zinedine Zidane.

Secondo TeleMadrid, l’allenatore dei blancos sta valutando la possibilità di lasciare il club madrileno al termine della stagione, con un anno di anticipo quindi rispetto al contratto in scadenza nel 2022. Zizou si sarebbe detto “stanco” per alcune dinamiche interne alla società più titolata d’Europa, e starebbe guardando altrove alla ricerca di nuove motivazioni.

Anche dopo l’ultima gara di Champions League vinta contro il Liverpool l’ex trequartista campione del mondo nel 1998 è stato molto vago, dribblando le domande sul suo futuro ed esprimendosi così sulla Juve: “L’Italia è sempre stata nel mio cuore, la Juventus per me è sempre stata importante. Se torno in Italia? Non lo so, vediamo, per ora sono qui”.

Le ipotesi sul suo futuro si moltiplicano: oltre alla Juventus, in Francia si sussurra di un possibile anno sabbatico o addirittura che potrebbe prendere il posto di Didier Deschamps sulla panchina della Nazionale transalpina.

OMNISPORT | 08-04-2021 23:42