Mercato Juventus, nuova pista per la cessione di Higuain

La prossima sessione di mercato potrebbe svolgersi a settembre, a cavallo tra la fine della tormentata stagione 2019-2020 e quella successiva. Tante cose devono ancora succedere prima di quella data e gran parte delle mosse dipenderà anche dall’esito sportivo dell’attuale annata, ma quel che è certo è che saranno settimane intense con colpi importanti.

Tra le società più attive ci sarà sicuramente la Juventus, che dovrebbe presentarsi al via della prossima stagione con un nuovo centravanti. Quelli di Mauro Icardi e di Erling Haaland sono solo un paio dei nomi che gravitano nei progetti dei dirigenti bianconeri, ma tutto passa attraverso la cessione di Gonzalo Higuain.

Il Pipita, tornato alla Juventus quest’anno dopo l’anno in prestito tra Milan e Chelsea, andrà in scadenza nel 2021 e lascerà quasi certamente Torino con qualche mese di anticipo sulla fine del contratto. Le proposte per l’argentino tuttavia non fioccano, almeno dall’Europa. Ora, però, alla suggestiva ipotesi della fine di carriera al River Plate, il club in cui Gonzalo è cresciuto, si affianca quella dell’approdo nella Mls. Anche grazie a uno sponsor d’eccezione.

Stando a quanto riportato dal ‘Washington Post’, infatti, il fratello maggiore di Gonzalo, Federico, che da marzo milita nei DC United, starebbe spingendo con il proprio club per l’acquisto del più famoso dei fratelli Higuain.

Federico Higuain, classe ’84, ricopre al DC United anche il ruolo di assistente dell’allenatore ed è da tempo di casa nella Mls, essendo reduce da otto stagioni con i Columbus Crew. Al momento non c’è comunque nessuna trattativa in atto, ma i sondaggi potrebbero presto approfondirsi.

La Juventus è pronta a sedersi al tavolo vista la volontà di cedere Higuain, soprattutto per risparmiare l’elevato ingaggio e ricavare fondi per il centravanti del futuro.

SPORTAL.IT | 21-05-2020 14:18