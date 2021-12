Mercato Juventus: per il rinnovo di Dybala è la volta buona

07-12-2021 12:16

Questa volta sembra davvero fatta: il rinnovo di Paulo Dybala con la Juventus è a un passo e la firma sul prolungamento potrebbe arrivare entro la fine del 2021.

Juventus: Dybala è tornato fondamentale per la Juventus

Dybala, smaltiti i numerosissimi infortuni che lo hanno colpito negli ultimi mesi, sta trascinando i bianconeri quasi da solo nelle posizioni nobili della classifica del campionato di Serie A. Con la partenza di Cristiano Ronaldo, che lo oscurava non poco, e col ritorno di Massimiliano Allegri a Torino, La Joya è tornato al centro del progetto della Vecchia Signora, oltretutto a lungo termine, visto che l’attaccante argentino ha solo 28 anni.

Juventus: alcuni media danno per certo l’accordo per il rinnovo di Dybala

Pertanto, le voci sui quotidiani riguardanti il suo rinnovo si stanno moltiplicando. Per esempio “Il Giornale” ha riportato la notizia di un accordo molto vantaggioso per il sudamericano e il matrimonio coi bianconeri dovrebbe prolungarsi fino al 2025 con uno stipendio annuale di 8 milioni di euro contro gli attuali 7. Stamattina, d’altra parte, la “Gazzetta dello Sport” rilancia e aumenta le cifre e la durata del prolungamento: 10 milioni di euro fino al 2026 e precisa che c’è stato un contatto decisivo nelle ultime ore, grazie al quale l’agente di Dybala sarà a Torino a giorni, se non addirittura a ore.

Juventus: il nodo Champions tra i bianconeri e il rinnovo di La Joya

C’è però il nodo Champions League: attualmente la Juventus è quinta e pertanto fuori dalla zona che qualificherebbe alla più importante competizione europea per club, e questo significherebbe meno soldi nelle casse della società. Nel caso di mancato quarto posto l’ingaggio verrebbe necessariamente ridotto, ma secondo le fonti prima citate, questo non andrebbe a inficiare il buon esito della trattativa, perché la volontà del calciatore è quella di rimanere in un club nel quale milita dal 2015 e nel quale ha vinto moltissimo.

