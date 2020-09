Mercato Juventus, Pirlo al lavoro per un grande ritorno

Il centrocampo è stato il settore in cui la Juventus si è mossa di più nelle prime battute del calciomercato estivo-autunnale del 2020.

Arthur, arrivato nello scambio che ha portato Pjanic al Barcellona, e Weston McKennie, primo statunitense nella storia del club bianconero, hanno dato una rinfrescata anche a livello anagrafico alla linea mediana dei campioni d’Italia, che potrà contare anche sulla gioventù e sulla qualità di Rodrigo Bentancur, reduce dalla miglior stagione in bianconero, oltre che su Adrien Rabiot, in cerca di riscatto dopo un’annata d’esordio negativa. Eppure, il sogno in mezzo al campo ha sempre lo stesso nome e cognome, quello di Paul Pogba.

Se infatti Arturo Vidal si era proposto alla Juve, che tuttavia non può più acquistare giocatori extracomunitari dopo aver messo sotto contratto appunto Arthur e McKennie, a proposito di grandi ritorni tifosi e società preferirebbero riportare a Torino il francese campione del mondo, che al Manchester United, dove è tornato nell’estate 2016, non è mai riuscito a esprimersi ai livelli visti in bianconero.

Ebbene, l’assalto al Polpo sembra impossibile per questa sessione di mercato, nella quale la Juventus deve fare i conti con un budget limitato, ma per il futuro l’idea è ben presente. Come riportato da Tuttosport, infatti, Pogba avrebbe avuto un contatto diretto con Andrea Pirlo, ex compagno e teorico prossimo allenatore.

L’erede di Maurizio Sarri ha anche provato a spingere per un affare immediato, ma i tempi non sembrano maturi, ricevendo come risposta l’assicurazione che la volontà del francese di tornare a Torino non è mai tramontata.

La strada è quindi aperta, ma perché lo scenario possa diventare davvero concreto occorre che Pogba non rinnovi il contratto con lo United, a scadenza nell’estate 2021, al fine di agevolare l’eventuale trattativa con i Red Devils e la Juve possa concentrarsi sul lato ingaggio da corrispondere al giocatore.

“La trattativa procede lenta, molto lenta” ha dichiarato l’agente Mino Raiola nei giorni scorsi, ma di sicuro i Red Devils faranno l’impossibile per evitare un altro, clamoroso addio a parametro zero del francese. Parole che fanno sognare i tifosi della Juventus, già proiettata al mercato 2021…

OMNISPORT | 05-09-2020 11:59