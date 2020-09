Juventus, Cristiano Ronaldo ancora ko: il retroscena dell'infortunio

La stagione non è ancora cominciata, ma le condizioni di Cristiano Ronaldo già mettono in ansia i tifosi. Il fuoriclasse della Juventus non si è allenato neanche venerdì con la Nazionale portoghese, a causa di una fastidiosa infezione a un dito del piede destro.

L’infortunio, che sembrava di poco conto e che CR7 sta curando assumendo degli antibiotici, si è però rivelato più serio del previsto e il cinque volte Pallone d’Oro potrebbe saltare non solo la partita di Nations League contro la Croazia di sabato, ma anche il match di martedì contro la Svezia.

Queste le parole del ct dei lusitani, Fernando Santos: “Si è allenato bene lunedì e martedì, poi mercoledì ha avvertito questo dolore al piede. Non sapevamo cosa fosse, poi dopo pranzo il piede è diventato rosso e ci siamo accorti che non era un infortunio ma un’infezione. E’ stata trattata con antibiotici: oggi va meglio, è stato visitato da un dermatologo e aspettiamo l’evoluzione. Dubito che domani sarà al 100%. Non è un tipo di infortunio che passa del tutto in due o tre giorni, ma valuteremo la situazione fino all’ultimo momento. Noi ci auguriamo che ci sia”.

Sempre secondo Santos, la ferita potrebbe essere stata causata dalla puntura di un insetto, come un’ape. La Juventus attende novità, ma da Torino fanno sapere di seguire la situazione con relativa tranquillità. Ronaldo dovrebbe esordire in Serie A il 20 settembre, nel match contro la Sampdoria.

OMNISPORT | 04-09-2020 20:25