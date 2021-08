Mercato Juventus: preso il nuovo attaccante, è ufficiale

Kaio Jorge è ufficialmente un nuovo attaccante della Juventus. La punta brasiliana si metterà immediatamente a disposizione di Massimiliano Allegri: a rivelarlo è stato il Santos con un comunicato pubblicato sul sito ufficiale.

Il classe 2002 si trasferisce quindi subito in bianconero e non a dicembre quando scadrà il contratto con il club brasiliano: la Juve ha anticipato l’arrivo del giocatore versando alla società paulista un indennizzo di circa 4 milioni di euro pagabili in due anni, bonus compresi.

Questa la nota apparsa sul sito del Santos: “Il Santos FC e la Juventus hanno stipulato un accordo per la trattativa dell’attaccante Kaio Jorge questo lunedì. La squadra italiana ha accettato i termini richiesti e il giocatore verrà ora rilasciato per giocare in Europa“.

Il commento del presidente Andres Rueda: “La Juventus ha raggiunto le condizioni che riteniamo fossero le migliori in questo momento per il club, visto lo scenario che ci siamo trovati ad affrontare. In bocca al lupo a Kaio Jorge, un altro ragazzo cresciuto qui che speriamo segua bene la sua strada”.

Kaio Jorge, in grado si svariare su tutto il fronte offensivo e paragonato spesso a Neymar, cercherà di trovare il suo spazio al fianco di Cristiano Ronaldo, Alvaro Morata e Paulo Dybala: Allegri spera di inserirlo subito nelle rotazioni con i titolari e di farlo crescere nei prossimi mesi. Kaio Jorge ha vinto un Mondiale Under 17 con la selezione brasiliana e ha segnato finora 17 reti in 80 presenze da professionista. Sulle sue tracce c’era anche il Milan.

OMNISPORT | 02-08-2021 23:09