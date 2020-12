Mercato Juventus, spunta un ex Serie A per completare l'attacco

La Juventus di Andrea Pirlo ha cambiato marcia. I numeri dell’ultimo mese di stagione sembrano asserire che il gruppo bianconero ha assimilato i dettami tattici del nuovo allenatore. Cinque vittorie nelle ultime sei partite ufficiali, tre delle quali senza subire reti, rappresentano uno score incoraggiante, ma i troppi pareggi della prima parte di stagione hanno reso amaro anche l’1-1 contro un avversario di valore contro l’Atalanta.

Milan e Inter sono ancora davanti, ma Ronaldo e compagni dovranno affrontare entrambe le rivali a gennaio, quando i bianconeri si giocheranno anche il primo titolo della stagione, la Supercoppa Italiana contro il Napoli. In vista di un mese delicato, quindi, l’obiettivo di allenatore e società è quello di farsi trovare pronti in chiave mercato.

Come per tante altre squadre il budget a disposizione non sarà elevatissimo, ma del resto l’organico non sembra aver bisogno di molti ritocchi. Tutti gli sforzi potrebbero concentrarsi sull’attacco e in particolare sul reperimento di un’alternativa ad Alvaro Morata.

Lo spagnolo si è ormai conquistato il posto da titolare al fianco di Cristiano Ronaldo e a spese non solo di Paulo Dybala, il cui futuro a Torino è sempre più incerto, ma anche delle stelle dell’ultima sessione di mercato, Federico Chiesa e Dejan Kulusevski, costrette a vedere il campo in alternativa l’uno con l’altro proprio per la presenza fissa dei due attaccanti.

Un’altra prima punta è però necessaria anche in vista della marcia in Champions, diventata interessante dopo il trionfo di Barcellona e il conseguente primo posto nel girone che ha portato in dote agli ottavi un avversario alla portata come il Porto.

I nomi per il ruolo di 9 di riserva c’è sempre Olivier Giroud, ambito però anche da Inter e Milan: nerazzurri favoriti grazie al buon rapporto tra il francese e Antonio Conte. Vecchio pallino della Juve è anche Arkadiusz Milik, ma i rapporti non idilliaci con il Napoli rendono l’affare difficile e in tal senso a Torino ci si sta già organizzando per giugno quando il polacco potrebbe arrivare a parametro zero.

Ecco allora che per la seconda parte dell’attuale stagione si può puntare su un prestito, come quello dell’altro polacco Krzysztof Piatek, attualmente all’Hertha Berlino, che ha dalla propria la conoscenza del campionato italiano per aver militato nella Fiorentina e nel Genoa e la disponibilità ad accettare la panchina

