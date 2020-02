Mercato Juventus, svolta Paratici per il centrocampo: nuovo nome

La pesante sanzione dell'Uefa nei confronti del Manchester City di Guardiola apre a scenari di mercato inimmaginabili in precedenza. Oltre al tecnico catalano, ormai accostato con insistenza, la Juventus in estate potrebbe tentare l'assalto ad alcune delle stelle dei Citizens: tra queste, c'è in particolare un profilo che per lungo tempo è stato nel mirino della Vecchia Signora.

L'interesse dei bianconeri per Ilkay Gundogan risale infatti addirittura al 2013: il centrocampista tedesco è molto apprezzato perché combina tecnica a qualità, può giocare in tutte le zone del centrocampo ed è in grado di giostrare sia trequartista sia da mediano. Un giocatore completo, che la Juventus ha più volte cercato in passato senza successo, prima del trasferimento al Manchester City nel 2016.

Elemento esperto, potrebbe rappresentare un rinforzo importante per la mediana di Sarri, sotto accusa negli ultimi tempi. Secondo quanto riporta calciomercato.it, la sanzione che ha ufficializzato l'esclusione dalla Champions League per il City potrebbe spingerlo verso l'addio: il suo prezzo si aggira intorno ai 40 milioni di euro.

Gundogan potrebbe arrivare sia in caso di partenza di Miralem Pjanic, nel mirino di diversi club esteri tra cui il Psg, sia in caso di permanenza del regista bosniaco.

Il centrocampista tedesco, che con i Citizens ha vinto due Premier League, in questa stagione ha disputato 35 partite tra campionato e coppe, mettendo a segno 5 gol e 4 assist.

