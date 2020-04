Mercato Juventus: tre big del Chelsea nel mirino, scambi in vista

Torna l'asse di mercato tra Juventus e Chelsea. Il tecnico dei bianconeri Maurizio Sarri spinge per portare a Torino alcuni giocatori che ha allenato a Londra, e il direttore sportivo Fabio Paratici da tempo sta studiando le possibili operazioni con il club Blue.

Secondo quanto riporta calciomercato.com, la Juventus ha messo in lista acquisti il terzino italobrasiliano Emerson Palmieri, il regista Azzurro ed ex Napoli Jorginho e l'ala brasiliana Willian, in scadenza di contratto al termine della stagione.

Di contro il Chelsea è molto interessato al terzino bianconero Alex Sandro: per arrivare al giocatore, gli inglesi sarebbero disposti a mettere sul tavolo il cartellino di Palmieri.

Uno scambio di mercato potrebbe avvenire anche per Jorginho: il possibile addio di Pjanic spalanca le porte all'italobrasiliano, esploso con Sarri ai tempi del Napoli. La Juve potrebbe cercare di convincere il Chelsea inserendo nell'affare il cartellino di Bernardeschi, in uscita dal club torinese.

Willian, che si svincolerà a fine stagione, è seguito anche da Tottenham e Psg. Il brasiliano potrebbe seguire il suggerimento del suo mentore Mircea Lucescu, che gli ha consigliato un'esperienza in Italia: "Sarei molto felice se Willian dovesse scegliere la Juve. Sarebbe stupendo vederlo vestire quella maglia, è da molti anni al Chelsea e forse sarebbe ora di cambiare aria", ha dichiarato a Tuttojuve.com.

