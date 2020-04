Mercato Juventus: tre grandi cessioni per un top player

La Juventus, attualmente ai box come il resto del calcio italiano, si sta concentrando anche sulla prossima stagione. Non è da escludere che ci saranno grandi novità a livello di rosa. Fabio Paratici sarebbe già al lavoro per possibili, grandi, trattative.

In particolare, secondo la Gazzetta dello Sport, ci sarebbero tre giocatori dell’attuale rosa bianconera a rischio cessione. Tre addii che permetterebbero alla Vecchia Signora di incassare una cifra importante da investire su un top player di prima fascia.

Si parla molto del futuro di Federico Bernardeschi. L’ex viola non ha convinto a pieno e, davanti ad un’offerta congrua, potrebbe anche fare le valigie. Nel recente passato è stato accostato anche al Barcellona ma avrebbe tanti estimatori anche in Italia.

Da capire anche il futuro di Douglas Costa. Il brasiliano, quando sta bene fisicamente, è un valore aggiunto ma, spesso, è condizionato da problemi fisici. Tanti i club pronti a farsi avanti per strapparlo alla Juventus. Diversi club inglesi avrebbero chiesto informazioni.

Complicato anche il futuro di Miralem Pjanic. Complice un ultimo periodo decisamente negativo, il bosniaco non pare più incedibile. Il PSG non ha mai nascosto il suo interesse per il centrocampista classe 1990 (contratto garantito sino al giugno del 2023).

Dovessero partire tutti e tre, la Juventus si ritroverebbe tra le mani un tesoretto importante, ben oltre i 100 milioni di euro. Cifra che la Vecchia Signora investirebbe per provare a portare a Torino, sponda bianconera, un altro top player.

La lista dei papabili top player sarebbe lunga. Da Sergej Milinkovic-Savic (da tempo nei radar bianconeri) al chiacchierato Paul Pogba che, da mesi, è accostato alla sua ex squadra. Attenzione anche ad un nome a sorpresa. Molto dipenderà anche dalle direttive dell’allenatore, quasi certamente da Maurizio Sarri.

SPORTAL.IT | 06-04-2020 09:57