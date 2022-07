Mercato: la Fiorentina annuncia Dodò

22-07-2022 10:44

Non è ancora ufficiale ma la Fiorentina ha già annunciato su Twitter l’arrivo di Dodò pubblicando una foto del pupazzo suo omonimo protagonista dagli anni novanta della trasmissione “L’albero azzurro”, allora in onda su Rai 2 e in seguito su Rai Yoyo.

I viola hanno chiuso la trattativa con lo Shakhtar Donetsk per il 23enne terzino destro brasiliano. Tuttavia, finché il club toscano non libererà un posto da extracomunitario, Dodò potrà allenarsi con la squadra ma non potrà disputare partite ufficiali. Intanto, dopo aver effettuato le visite mediche, il calciatore ha raggiunto il ritiro di Moena.

Con lo Shakhtar, a parte una parentesi in prestito al Vitoria Guimaraes, Dodò giocava dal 2018 e ha vinto due campionati, una Coppa e una Supercoppa d’Ucraina.

