Mercato, la Fiorentina mette gli occhi su Cragno

21-01-2022 08:52

La Fiorentina starebbe valutando la questione portiere. L’agente di Dragowski (contratto in scadenza nel giugno del 2023) hanno fatto capire come il portiere voglia giocare e, possibilmente, in un club ancor più prestigioso.

Il club gigliato potrebbe decidere di guardarsi attorno. Si parla di un interesse nei confronti Cragno, estremo difensore in forza al Cagliari. Classe 1994, Cragno ha il contratto in scadenza nel giugno del 2023.

