Mercato LBA: Milano e Hines verso il rinnovo del contratto

18-02-2022 11:52

Kyle Hines lo socrso Ottobre aveva un pò spiazzato tutti con la sue parole: “Potrebbe essere l’ultima stagione della mia carriera”. Dopo quattro mesi le cose e la sua idea sembra però cambiata visto che l’intenzione sembra essere quella di continuare a giocare.

Giocare ovviamente, con la maglia del AX Armani Exchange Milano. Kyle Hines, come riportato da Spicchi d’Arancia, è in trattativa proprio con l’Olimpia per il rinnovo del contratto.

Classe 1986, Hines è approdato a Milano nel maggio del 2020 con un contratto biennale dopo aver trascorso sette anni in Russia con il CSKA Mosca.

“Mi sto godendo questa parte finale della carriera, mi piace lavorare in una grande società come l’Armani e con compagni così. Mi piace anche vivere a Milano, per quello che offre a tutta la mia famiglia ma anche per la possibilità di viaggiare e vedere tante cose non così lontane, dal lago di Como alle Dolomiti. In Russia era diverso, il clima ci teneva chiusi in casa. Qua è bello andare in giro, passeggiare al Parco Sempione…”, ha recentemente dichiarato Hines.

