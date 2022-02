Mercato Milan: Kessie in bilico, arriva la mossa della Juventus

11-02-2022 10:40

Franck Kessie sarà inevitabilmente uno dei nomi più caldi del calciomercato estivo: il centrocampista del Milan è in scadenza di contratto e il suo futuro in rossonero sembra ormai agli sgoccioli, viste le divergenze nella trattativa per il rinnovo dell’ingaggio. Su di lui ha messo gli occhi ancora la Juventus, pronta a fare la sua mossa nelle prossime settimane.

Kessie tra fischi e applausi, ma il rinnovo è in stallo

Il giocatore ivoriano, fischiato dai tifosi all’inizio della partita di Coppa Italia contro la Lazio, è stato tra i migliori in campo mercoledì sera, confermando ancora una volta di essere un pilastro della formazione di Stefano Pioli. Il prolungamento di contratto è però davvero lontano: Paolo Maldini e Frederic Massara non si spostano dall’offerta di 6-6,5 milioni di euro netti a stagione più bonus, mentre la richiesta del calciatore e del suo entourage parte dagli 8 milioni di euro all’anno. Troppo per il Diavolo: un déjà vu dei casi Donnarumma e Calhanoglu.

Kessie: la Juventus ci prova di nuovo

I bianconeri, da sempre interessati a Kessie, sono pronti a cogliere l’occasione a giugno, ma servirà uno sforzo economico per l’ingaggio e una cessione importante a centrocampo: tra i possibili partenti si fanno i nomi di Adrien Rabiot e Arthur. Secondo le ultime indiscrezioni il club bianconero non avrebbe ancora presentato un’offerta ufficiale di ingaggio, ma sta sondando il terreno con gli agenti per intavolare la trattativa che potrebbe partire a breve.

Kessie: inglesi interessate, il Barcellona si defila

La Juventus vuole agire in fretta per anticipare le altre pretendenti al giocatore, in particolare Manchester United e Tottenham che sono pronte a presentare offerte di ingaggio molto importanti per convincerlo a trasferirsi in Premier League, e con loro c’è anche il Paris Saint Germain. Più lontano il Barcellona, che secondo quanto riferito dai media catalani ha raffreddato il suo interesse.

OMNISPORT