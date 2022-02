SONDAGGIO - Milan e il caso Kessié: secondo te come va a finire?

Tra i tanti casi spinosi di giocatori in scadenza che stanno animando il calciomercato spicca sicuramente quello di Franck Kessié, pilastro del Milan che non ha ancora trovato l’accordo con il club rossonero per il prolungamento del contratto. Il 25enne ivoriano, non è un segreto, vuole quasi quadruplicare l’attuale stipendio di 2,2 milioni di euro a stagione e ne ha chiesti 8 alla società vicecampione d’Italia, che però al momento non può, nè vuole, spingersi a tanto e il precedente di Donnarumma è lì a testimoniarlo.

Inevitabile che le pretendenti alla finestra non manchino: in Italia Kessié piace alla Juventus (anch’essa alle prese con un rinnovo “antipatico”, quello di Paulo Dybala) e all’Inter, che deve accordarsi con Brozovic e Perisic e che sogna un secondo, clamoroso “scippo” ai cugini dopo Calhanoglu. Ma anche all’estero sono diversi i club a essersi fatti avanti più o meno concretamente, dal Barcellona all’Atletico Madrid fino al Tottenham di Antonio Conte.

Secondo te come finirà il caso Kessié? Rinnoverà col Milan o si trasferirà a zero in un altro club? Dicci la tua nel sondaggio!

