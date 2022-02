Juventus-Dybala: ecco la strategia dei bianconeri

09-02-2022 21:58

Continua a tenere banco il caso Paulo Dybala in casa Juventus, con la Joya che non ha ancora trovato l’accordo per il rinnovo di contratto con la società bianconera. Il problema risiede nell’offerta della Vecchia Signora, inizialmente di otto milioni di euro di parte fissa più due di bonus ma poi abbassata per contenere il monte ingaggi.

Tuttosport oggi rivela come la volontà di Madama sia quella di continuare assieme al proprio numero 10, ma a condizioni differenti. Arrivabene proporrà prossimamente all’argentino un contratto da sette milioni di euro ma aumentando i bonus, in modo da poter arrivare a una cifra che accontenti tutti.

OMNISPORT