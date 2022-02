Juventus, il primo rinnovo spiazza tutti: Quanti dubbi

09-02-2022 16:24

La lista dei bianconeri in scadenza a giugno è folta e variegata: da Paulo Dybala a Juan Cuadrado, passando da Mattia De Sciglio e Federico Bernardeschi, per finire con Mattia Perin e Carlo Pinsoglio. Il piano della dirigenza juventina è chiaro, con offerta di rinnovo ribassata del 15% rispetto all’attuale stipendio praticamente per tutti. La situazione più complicata resta quella legata alla Joya, che potrebbe seriamente decidere di salutare e cambiare aria.

Juve, presto il rinnovo di De Sciglio

Tra i primi a rinnovare, invece, sarà Mattia De Sciglio. Per il laterale ex Milan e Lione, pupillo di Massimiliano Allegri, potrebbero arrivare novità a breve. La redazione di Sky Sport parla di un summit in programma nei prossimi giorni e di una proposta per il prolungamento di contratto per altre tre stagioni: ingaggio ritoccato al ribasso (dagli attuali 3 ai 2,5 milioni di euro a stagione), fino al 2025. Poi, toccherà a Bernardeschi e Cuadrado trovare la quadra per restare in bianconero, in uscita Perin che chiede più spazio e vuole giocare da titolare.

Il rinnovo di De Sciglio divide i tifosi della Juve

De Sciglio e la Juventus sembrano molto vicini e l’accordo non dovrebbe che essere una formalità. In questa stagione, il classe ’92 ha ritrovato un po’ di continuità e offerto buone prestazioni, molti tifosi bianconeri, però, sembrano non apprezzare la prospettiva del rinnovo. Sui social c’è chi scrive: “Siamo pazzi… a meno che firmi per 1 milione massimo.. Via dalla Juve” qualcuno chiede: “Inserire un giovane no?“, e un altro tifoso commenta: “Questo calciatore ha il procuratore migliore di sempre. Un terzino che come lui ce ne sono a migliaia, continua a strappare contratti in squadre come Milan, Lione, Juve. Mi è, assolutamente, inspiegabile, ma tant’è. E viene pure considerato dalla Nazionale”.

Tantissimi quelli che si schierano, invece, dalla parte di De Sciglio. “Sinceramente non ci vedo nulla di male. Non sarà un fenomeno di terzino ma il suo lo fa, al contrario di un Alex Sandro che è da 4 anni un morto che cammina in campo”, scrive qualcuno, e ancora: “Ottimo. Utile sia a destra a sinistra. Non crea mai problemi. Unico neo: i frequenti infortuni. Come gregario va benissimo. Stipendio tagliato però, spero”, “Si è comportato bene Mattia….lo merita”, “Purtroppo agli occhi di molti non ha appeal.. Si chiamasse De Scheuler vuoi mettere…”, “In questo momento lo vedrei titolare fisso a sx!!“.

SPORTEVAI