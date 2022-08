Milan, Charles De Ketelaere è arrivato: visite mediche e poi la firma

L'attesa è finita Charles De Ketelaere è a Milano. Oggi la giornata sarà fitta di impegni per il nuovo acquisto del Milan. Prima le visite mediche presso la clinica La Madonnina, poi dovrà ottenere l'idoneità sportiva al Coni e finalmente andrà in sede per firmare il contratto con il Milan fino al 2027.Leggi l'articolo08:48