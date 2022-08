02-08-2022 20:28

Dopo Sven Botman, corteggiato a lungo prima di accasarsi al Leeds, il Milan è costretto a incassare il secondo sgambetto dalla Premier League di questa sessione di calciomercato. I rossoneri dovranno, infatti, rinunciare al giovane centrocampista inglese Carney Chukwuemeka. Accordo totale, con tanto di comunicazioni ufficiali da parte dei due club per il passaggio del classe 2003 dall’Aston Villa al Chelsea.

Il Chelsea annuncia Chukwuemeka

Questo il comunicato rilasciato dal Chelsea via Twitter:

Aston Villa e Chelsea confermano il raggiungimento dell’accordo per il trasferimento definitivo di Carney Chukwuemeka. Al 18enne è stato concesso il permesso di recarsi a Londra per discutere i termini personali dell’affare e sottoporsi alle visite mediche.

Chukwuemeka al Chelsea, prime indiscrezioni

Un affare che, secondo le prime indiscrezioni che arrivano dall’Inghilterra, sarebbe stato chiuso sulla base di 24 milioni di euro, che i Blues hanno deciso di destinare nelle casse dei Villans nonostante la scadenza contrattuale del giocatore fosse fissata per l’anno prossimo. Cifra fuori budget per i rossoneri, che nelle scorse settimane avevano avviato i contatti con l’Aston Villa per provare a chiudere l’affare con un esborso massimo di 15 milioni di euro per il cartellino, ma nulla da fare, Chukwuemeka non sarà il sostituto di Franck Kessié.

Chukwuemeka al Chelsea, la delusione di tifosi del Milan

La notizia non fa certamente esultare i tifosi del Diavolo, che sui social non mancano di commentare con delusione e apprensione, come questo tifoso, che scrive: “Mi sarei buttato subito su Chukwuemeka”, o anche: “Speriamo di non rimanere con nulla in mano”, “Impossibile rimaniamo con Bakayoko primo sostituto di Sandro… (Tonali, Ndr)”, “Roba da matti, resteremo col cerino in mano“.

Milan, ora i tifosi chiedono Renato Sanches

In tanti, però, a questo punto chiedono a Maldini e Massara di non farsi scappare il nome in cima alla lista dei desideri per la mediana dall’inizio di questo calciomercato: Renato Sanches. C’è chi cinguetta: “Ce ne freghiamo di spendere 24 milioni per il 18enne Chumbawamba!! Vogliamo solo Renato Sanches rossonero”. Non manca chi tuona: “Diamo 6 milioni coi bonus a Sanches e finiamola oppure prendiamo uno che costa 2 euro magari dal campetto dell’oratorio”, e anche: “Adesso tutto su Renato Sanches”, “E allora Renatino tic tac“.

Renato Sanches, Milan alla finestra

D’altronde, il portoghese resta sul taccuino della dirigenza rossonera, che monitora la situazione e attende le prossime mosse del Psg per valutare il da farsi. Renato resta il vero e, a questo punto, unico obiettivo del Milan, anche se il giocatore sembra aver messo in cima alle proprie preferenze il Psg. La settimana prossima potrebbe essere decisiva per capire il futuro dei campioni d’Italia e del mediano del Lille, qualora i parigini non dovessero affondare il colpo, il Diavolo avrà serie possibilità di chiudere il secondo colpo di questo agosto iniziato con il botto, Charles De Ketelaere.