Niente Milan: un'altra big europea strappa la rising star Chuckwuemeka

02-08-2022 19:07

Con un comunicato ufficiale, il Chelsea ha confermato che l’Aston Villa ha autorizzato il giovane talento inglese Carney Chukwuemeka a decollare verso Londra, dove sosterrà le visite mediche di rito prima di porre la firma sul contratto che lo legherà al Chelsea per il prossimo futuro.

Centrocampista centrale classe 2003, Chuckwuemeka ha origini nigeriane ma gioca per la nazionale inglese, con la quale ha recentemente vinto l’Europeo Under 19, da leader dei suoi.

Sul baby talento dell’Aston Villa si era dichiarato molto interessato il Milan, in cerca di un sostituto di Franck Kessie in mediana. Tuttavia, la richiesta di almeno 20 milioni avanzata dai Villains ha fatto tramontare subito la fattibilità dell’affare.

Non si conoscono ancora i dettagli dell’accordo, ma le finanze del Chelsea sono sicuramente maggiori di quelle rossonere. Pertanto, i Blues di Tuchel si assicurano un giovane di bellissime speranze. Da capire ora se Chuckwuemeka resterà a Londra o – molto più probabilmente – verrà girato in prestito in qualche altra squadra che gli potrà garantire più spazio per fare esperienza.

Calciomercato, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

Mercato Juve LIVE: trattative e scambi di oggi in diretta LIVE

Mercato Milan LIVE: trattative e scambi di oggi in diretta LIVE