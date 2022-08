Milan, Charles De Ketelaere è arrivato: visite mediche e poi la firma

02-08-2022 08:47

L’attesa è finita Charles De Ketelaere è a Milano. Il belga è atterrato ieri sera, 1 agosto, all’Aeroporto di Linate.

Oggi la giornata sarà fitta di impegni per il nuovo acquisto del Milan. Prima le visite mediche presso la clinica La Madonnina, poi dovrà ottenere l’idoneità sportiva al Coni e finalmente andrà in sede per firmare il contratto con il Milan fino al 2027.

Un attesa durata giorni, con una trattativa estenuante che alla fine ha visto i rossoneri mettere a segno un colpo importante, un giocatore giovane su cui Maldini e Massara hanno grande fiducia.

Visto che il belga ha già svolto la preparazione con il Bruges e dato i dieci giorni a disposizione non è detto che presto non ci sia il debutto in maglia rossonera. Stefano Pioli potrebbe infatti buttarlo nella mischia già nell’ultima amichevole prestagionale, prevista per questo sabato allo stadio Menti di Vicenza. Poi potrebbe esserci il debutto in campionato sabato 13 a San Siro contro l’Udinese.

