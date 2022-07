Milan, è il momento dell'affondo per De Ketelaere

Una storia che dovrebbe incominciare tra poco, dato che è atteso il rilancio del club rossonero campione d'Italia nei confronti del Brugge per arrivare al talento belga. Come riportato dal Corriere dello Sport, si aspetta la nuova mossa del Milan per salire rispetto ai 28 milioni più tre di bonus già proposti. In quella che potrebbe diventare la sua ultima al Brugge prima di passare al Milan.Leggi l'articolo09:47