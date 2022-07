Ultimo aggiornamento 22-07-2022 11:37

Milan: servono 3-4 acquisti, e si aspetta il sì per De Ketelaere Il Milan deve concludere almeno tre o quattro colpi di mercato, in modo tale che il tecnico Stefano Pioli abbia la rosa rinforzata già prima dell'inizio di una stagione nella quale i campioni d'Italia sono chiamati a conferme e a esami molto importanti. I rossoneri aspettano il definitivo sì per chiudere l'affare De Ketelaere. Vai all'articolo 11:37

Mercato Milan: cosa è successo ieri giovedì 21 luglio 2022

