Il Milan ha scelto l'erede di Kessié: ecco chi è Ivan Ilic

Milan : Ivan Ilic del Verona erede di Kessiè ? Milan : per Ivan Ilic del Verona servono 15 milioni. Milan : l' obiettivo avere una rosa giovane. Con la trattativa tra Verona e Lazio praticamente bloccata, il Milan sonderà il terreno con l'Hellas Verona per cercare di portare Ivan Ilic in rossonero. Ilic ha già da tempo un accordo di massima con i rossoneri, che mai come ora sembra sempre più lontano da Verona.