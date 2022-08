10-08-2022 18:46

Sono giornate molto importanti per il calciomercato del Milan perché, oltre a che è già arrivato, si sta guardando a chi potrebbe approdare o prolungare la sua presenza sulla sponda rossonera dei Navigli. Tanto per cominciare, come riporta la Gazzetta dello Sport, oggi pomeriggio sono saliti al quarto piano della sede del Diavolo gli agenti di Fikayo Tomori.

Milan: ottime probabilità per Tomori fino al 2027

All’ordine del giorno del colloquio c’è ovviamente il prolungamento del contratto del difensore inglese, di cui peraltro si era già discusso, pare in maniera proficua, nelle settimane passate. Proficua perché Tomori al Milan ci sta “meravigliosamente” e spera di rimanerci a lungo. Il contratto attualmente scade nel 2025 e la proposta è di allungarlo fino al 2027 con un ingaggio di oltre tre milioni di euro netti a stagione.

Milan: manca una pedina in difesa e una a centrocampo

Passando invece al mercato in entrata, nonostante l’acquisto di Charles De Ketelaere mancano ancora un paio di pedine. In difesa ormai da tempo il maggiore indiziato è Diallo, mentre a centrocampo la situazione è decisamente più complicata dopo gli affari sfumati di Renato Sanches e Chukwuemeka. Negli ultimi giorni sono comparsi i nomi di Pape Sarr (Tottenham) e Onyedika (Midtjylland), ma oggi ne è spuntato uno nuovo.

Milan: per la mediana spunta il nome di Sambi Lokonga

Si tratta di un belga, nazionalità che da tempo va di moda al Milan, ed è Albert Sambi Lokonga, 22enne mediano dell’Arsenal e dell’Under 21 del suo paese ma già sceso in campo una volta con la nazionale maggiore, di origini congolesi e cresciuto nell’Anderlecht. E’ approdato ai Gunners la scorsa estate e ha un contratto in scadenza nel 2026. Nella scorsa stagione ha messo insieme 24 presenze, di cui 19 in Premier League, titolare nella prima parte di stagione per poi perdere il posto ed essere relegato in panchina. Avrà una possibilità di rilanciarsi al Milan?

