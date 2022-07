Ultimo aggiornamento 14-07-2022 08:50

Milan, l'imperativo è bloccare Leao: il piano per il rinnovo Rafael Leao è già a Milanello dove è ufficialmente iniziata la sua quarta stagione da rossonero, la prima da Campione d'Italia. Leao è uno degli uomini simbolo. Il Milan punterebbe a rinnovare il contratto del portoghese per altri cinque anni inserendo sempre qualche condizione economica. Leao è uno degli uomini simbolo. La dirigenza rossonera e lo stesso Pioli non sono infatti disposti a perdere un giocatore chiave negli schemi del Milan. Approfondimento 08:50

Mercato Milan: cosa è successo ieri mercoledì 13 luglio 2022

Milan, Scaroni: "Succederanno cose importanti nei prossimi giorni". È derby a sorpresa tra Milan e Monza per un attaccante top. Luis Suarez vuole la Serie A: è corsa tra Milan e Monza. Milan-Juventus: è sfida a due per il “nuovo Ibra” Tommaso Mancini. Milan: ancora una frenata per De Ketelaere. Calciomercato, il borsino di oggi. Come vanno le trattative per Dybala e Bremer. Ansia Milan: il Chelsea, oltre a Koulibaly, vuole un top rossonero.