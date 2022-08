Milan, ecco il difensore: è fatta per Thiaw

Il Milan corona il datato inseguimento al difensore centrale destinato a completare il reparto aggiungendosi a Tomori. I dirigenti rossoneri hanno infatti trovato l'accordo con lo S chalke 04 per Malick Thiaw, di origini senegalesi e finlandesi, prodotto del vivaio del club di Gelsenkirchen che lo acquistarono a 15 anni dal Borussia Moenchengladbach. Thiaw, arriverà a Milano a titolo definitivo per una cifra vicina ai 5 milioni di euro.Vai all'articolo11:43