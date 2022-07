Pioli chiama De Ketelaere: Milan più vicino al belga?

Secondo la Gazzetta dello Sport, è arrivata sul tavolo del Bruges la prima proposta del Milan per aggiudicarsi il talento di Charles De Ketelaere. Stefano Pioli ha telefonato in prima persona al giocatore per provare a convincerlo a trasferirsi a Milano sponda rossonera. In parallelo, il Milan non molla la presa su Hakim Ziyech del Chelsea e rimane vigile anche sulla situazione di Paulo Dybala, nonostante l'ingaggio dell'argentino resti alto per gli standard rossoneri.Vai all'articolo10:25

Daniel Maldini, due club di Serie A sul talento del Milan

Sempre più concreta la pista che porta Daniel Maldini lontano da Milanello, almeno per un anno. Il trequartista scuola Milan ha trovato poco spazio nel corso della scorsa stagione, considerata l'agguerrita concorrenza che ci si poteva aspettare di trovare nell'organico della squadra Campione d'Italia del 2021/22.Approfondimento10:38

Milan, prima la firma di Ibrahimovic poi la scelta del trequartista

Stefano Pioli è pronto a nuove sfide ma non vuole farlo senza il totem Zlatan Ibrahimovic. Il contratto di Ibrahimovic è scaduto. Pioli ha bisogno della leadership di Ibrahimovic. Lo scorso 30 giugno è, scaduto il contratto di Zlatan Ibrahimovic con il Milan. Pioli ha bisogno della leadership di Ibrahimovic. Non appena sarà conclusa la trattativa con Zlatan Ibrahimovic, il Diavolo proverà a chiudere anche la questione legata al trequartista, elemento chiave per migliorare la rosa di Stefano Pioli.Vai all'articolo11:37