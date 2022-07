Il Milan non intende mollare per Renato Sanches

Dopo il colpo Charles De Ketelaere, il mercato in entrata del Milan è ora concentrato su Renato Sanches. Come riportato dal Corriere della Sera, il Milan sta continuando il pressing per arrivare a Sanches. Il club campione d'Italia avrebbe anche già trovato l'accordo con il Lille, ma il giocatore sta ancora aspettando la mossa del Paris Saint-Germain, meta da lui preferita.Approfondimento11:16