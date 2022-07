Milan e Inter: i nodi di mercato da sciogliere per migliorare le rose

Le sconfitte di ieri in amichevole del Milan per 3 - 2 contro i carneadi ungheresi dello Zalaegerszegi e dell'Inter per 1 - 0 sul Lens, che quantomeno è una squadra piuttosto conosciuta a livello internazionale. Milan : una superofferta del Leeds blocca De Ketelaere. Milan : la prima alternativa al belga è Ziyech, in difesa Tanganga sempre in pole. Inter : operazione Milenkovic in stallo e si vuole blindare Skriniar.