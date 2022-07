24-07-2022 13:49

Dopo le tre reti incassate contro il Zalaegerszegi il mercato del Milan diventa una necessità. Il solo Brahim Diaz non basta. Ecco perché bisogna dare una ulteriore spinta al mercato rossonero. L’obiettivo è sempre De Ketelaere.

Milan, bisogna intervenire sul mercato

Dopo l’uscita di ieri in Ungheria, contro il Zalaegerszegi, è sempre più necessario intervenire sul mercato e sulla trequarti. Il solo Diaz non basta e non è apparso nemmeno in ottima forma. Ecco perché si cerca di spingere per portare De Ketelaere a Milano: per il momento c’è una differenza di 3 milioni e Maldini ha detto che comunque c’è fiducia.