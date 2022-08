Calciomercato, il borsino di oggi: come vanno le trattative per Kostic, Raspadori e Tanganga La Juve cerca un esterno, il Napoli trequartista e portiere, il Milan un difensore centrale. L'Inter rimane vigile, Mourinho chiede un altro rinforzo.. Approfondimento 10:22

Milan, Pioli avrà difensore e centrocampista: doppio colpo in arrivo

Dopo aver concluso l'affare Charles De Katelaere, il Milan ha fretta di concludere la sua campagna acquisti estiva. per la difesa si punta a Diallo del PSG. per la difesa si punta a Diallo del PSG. Il nome più caldo sarebbe quello di Abdou Diallo, 26enne difensore in forza al PSG. La decisione di Renato Sanches di firmare con il PSG, ha costretto il Milan a cercare altri profili per il centrocampo. In pole position, ci sarebbe Pape Matar Sarr, 19enne di proprietà del Tottenham.Leggi l'articolo10:38