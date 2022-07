Ultimo aggiornamento 26-07-2022 13:17

Milan: se non si chiude per De Ketelaere, tutto su Ziyech Il tormentone dell'estate del Milan legato al nome di Charles De Ketelaere non è ancora arrivato alla conclusione. I belgi vogliono 35 - 36 milioni, mentre il Milan non vuole andare oltre i 32 - 33, come riportato dal Corriere della Sera. Nonostante De Ketelaere voglia da tempo andare da mister Stefano Pioli, il Bruges continua a fare muro con il Milan. Approfondimento 13:17

Milan, ottimismo per De Ketelaere ma risalgono le quotazioni di Ziyech Non si è ancora risolta la telenovela Charles De Ketelaere, pur avendo da settimane già detto, sì, al Milan, il Bruges non ha ancora liberato. Milan , De Ketelaere resta in pole. Se però il Bruges dovesse continuare a fare muro rifiutando anche quest'ultimo rilancio, il Milan potrebbe virare seriamente su quello che finora è stato il piano B per la trequarti ovvero Hakim Ziyech. Leggi l'articolo 12:49

Mercato Milan: cosa è successo ieri lunedì 25 luglio 2022

