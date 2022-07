Ore decisive per De Ketelaere, i tifosi del Milan bocciano il piano B

26-07-2022 12:03

Si avvicina alla conclusione la telenovela legata a Charles De Ketelaere. Con un finale apertissimo. Il Milan ha deciso di non aspettare oltre. Dopo l’ultimo rilancio, il club rossonero attende una risposta definitiva dal Bruges. Un sì o un no. Qualora i belgi dovessero accettare la proposta, che si avvicina parecchio ai 35 milioni chiesti per il gioiellino che tanto piace a Pioli, De Ketelaere si vestirebbe di rossonero. Altrimenti scatterebbe l’assalto all’alternativa. Il piano B, che dal Belgio porta a Londra.

Milan, assalto a Ziyech se salta De Ketelaere

La questione è semplice: dovesse saltare De Ketelaere, il Milan virerebbe su Ziyech che – assicurano diversi esperti di mercato – da settimane si è promesso ai rossoneri e attende con trepidazione una chiamata da Maldini. L’ex attaccante dell’Ajax ha capito che non c’è più posto per lui nel Chelsea. Tuchel non lo vede tra i possibili titolari e, per giocare con continuità, meglio provare a rilanciarsi altrove. Il Milan, per lui, sarebbe la soluzione ideale.

Pedullà sicuro: “De Ketelaere giocherà nel Milan”

Il problema è che l’ingaggio di Ziyech escluderebbe quello della prima scelta. Che rimane De Ketelaere, per motivi anagrafici e anche per ragioni finanziarie (sarebbe più facilmente rivendibile). C’è un certo ottimismo in casa Milan, come sintetizza sul proprio sito ufficiale il giornalista Alfredo Pedullà: “De Ketelaere vuole il Milan, ha scelto, non vede l’ora di raggiungerlo, la differenza di due o tre milioni (32-33 contro 35-36) non può fare saltare il banco”.

De Ketelaere o Ziyech? Milanisti senza dubbi

I tifosi del Milan, intanto, non vogliono sentir parlare di alternative o di piani B: si aspettano De Ketelaere, chiedono il lieto fine a un tormentone durato di fatto mezza estate. “Se avessimo dato 1 euro per ogni tweet su De Ketelaere a quest’ora il Milan avrebbe acquistato l’intero Bruges“, ironizza WR. “Se mai arrivasse al Milan, spero che De Ketelare non sia come quei film il cui marketing inizia due anni prima dell’uscita nelle sale, il trailer contiene tutto il meglio e poi le aspettative sono deluse”, la preoccupazione di Alessandro.

“Solo per l’ansia provocata da questa trattativa infinita esigo che De Ketelaere venga al Milan“, scrive Antonella. “Ziyech? No grazie. Avanti tutta per De Ketelaere“, è il diktat di Rossonerofinoalmidollo. Mentre qualcuno spera ancora nel doppio colpo: “Per me De Ketelaere e Ziyech non sono alternativi, perché uno dovrebbe escludere l’altro?”. Oppure: “Segnatevi questa previsione, il Milan prenderà entrambi”.

