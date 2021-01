Mercato Milan: è fatta per il primo colpo di gennaio

Il Milan mette a segno il primo colpo di gennaio. E’ fatta per l’arrivo di Soualiho Meité nel club rossonero: gli uomini mercato Paolo Maldini e Frederic Massara hanno trovato l’accordo con il Torino per il trasferimento del centrocampista francese, che nelle prossime ore sosterrà le visite mediche e poi si aggregherà subito alla squadra di Stefano Pioli.

Meité, fuori dai piani di Giampaolo, servirà come alternativa in mediana e a dare respiro a Franck Kessié: se tutto va come nei piani, potrebbe essere disponibile già per la trasferta di Cagliari, in programma lunedì sera. Il giocatore arriva in prestito con diritto di riscatto per una somma complessiva di 10 milioni di euro.

Meité, che ha giocato con il Torino 94 partite in due anni e mezzo, è diventata la prima scelta per i rossoneri dopo che è sfumata la trattativa con il Tolosa per Kouadio Koné. L’annuncio è ormai imminente.

Per quanto riguarda la difesa, è una volata a tre tra Simakan, Kabak e Tomori. Il centrale dello Straburgo si è infortunato ma resta nel mirino di Maldini, la trattativa con il difensore del Chelsea è in corso ma piace molto anche Kabak dello Schalke.

Per l’attacco l’ultima indiscrezione porta a Mario Mandzukic: mercoledì si è tenuto un incontro tra l’agente e i dirigenti meneghini.

OMNISPORT | 14-01-2021 12:35