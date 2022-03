Mercato: Milan favorito dalla crisi di un club, i tifosi sperano

18-03-2022 13:34

Il Milan ha fissato da tempo in Sven Botman e Renato Sanches i due principali obiettivi di mercato per la prossima stagione. Trattare con il Lille, società proprietaria del cartellino di entrambi, non è però facile: il club transalpino negli ultimi anni è diventato tra i più abili nel capitalizzare al massimo le cessioni dei propri pezzi migliori.

Lille in crisi secondo l’Equipe

Una notizia proveniente dalla Francia, però, regala entusiasmo ai tifosi rossoneri nell’ambito della trattativa per i due giocatori seguiti da Paolo Maldini. Secondo l’Equipe, infatti, il Lille sarà destinato a subire un ridimensionamento in estate, anche a causa dell’eliminazione agli ottavi di Champions League subita da parte del Chelsea.

Il club francese è già sottoposto a restrizioni finanziarie e dovrà quasi certamente lasciar partire i suoi big: le richieste per Botman e Renato Sanches, dunque, potrebbero sensibilmente abbassarsi e per il Milan potrebbe essere più facile chiudere l’acquisto del difensore e del centrocampista.

I milanisti sperano nel doppio colpo

Un’ipotesi, questa, che scalda il cuore dei tifosi milanisti, almeno a giudicare dai commenti sul web. “Dobbiamo approfittarne, Renato Sanches è da prendere subito, sia lui che Botman”, commetna su Facebook Christian.

“Dobbiamo muoverci, anche se il problema per Sanches non è soltanto comprarlo, ma l’ingaggio: ha chiesto 6 milioni…”, aggiunge Francesco. “Se vogliamo competere in Europa serve una squadra all’altezza e questi due aiuterebbero parecchio il Milan”, sottolinea Michele.

I dubbi di alcuni fan rossoneri

Alessio, invece, si interroga sulla bontà della notizia: “Problemi finanziari del Lille… Pepe, Osimhen, Leao, il ricavato negli ultimi 3 anni solo per questi giocatori è di 200 milioni”. Dubbi anche per Emanuele: “Sono anni che sento dire che il Lille ha problemi finanziari, ma la coppia Botman-Sanches secondo me viene a fare non meno di una cinquantina di milioni”.

Mario, infine, si concentra su un altro aspetto: “Spero solo che facciano una attenta valutazione fisica dei due ragazzi perché di infortuni muscolari siamo già specialisti”.

SPORTEVAI