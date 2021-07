Hauge, salvo imprevisti, lascerà il Milan. Il suo futuro potrebbe essere o in Bundesliga o in Premier League (Eintracht Francoforte in pole). La conferma è arrivata da Bastianelli, agente del 21enne norvegese.

“Hauge? È un giocatore che ha fatto bene, ha avuto un grandissimo impatto, soprattutto nella prima parte di stagione. Stanno arrivando interessamenti dalla Bundesliga e dalla Premier”, le parole dell’agente a Sky Sport.

OMNISPORT | 22-07-2021 08:25