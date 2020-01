Mercato Milan: Piatek se ne va in una top della Premier

Il Milan, un passo alla volta, sta cambiando radicalmente pelle. La società, dopo l’arrivo di Zlatan Ibrahimovic, sta sfoltendo la rosa. Tanti i rossoneri sul mercato, tra questi anche l’attaccante Krzysztof Piatek, ormai ai margini del progetto del Diavolo.

Secondo il The Sun, il Tottenham, alla ricerca di un nuovo attaccante dopo l’infortunio occorso a Harry Kane, avrebbe già trovato l’accordo per l’attuale numero 9 del Milan. Un colpo messo a segno in fretta e furia per evitare la concorrenza di altri club (Aston Villa in particolare).

Gli Spurs, guidati da José Mourinho, avrebbero investito 28 milioni di euro, più cinque legati a diversi bonus, per avere Krzysztof Piatek. Il contratto sarebbe di tre stagioni e mezza, quindi garantito fino al giugno del 2023.

In Inghilterra parlano già di visite mediche fissate per il centravanti polacco. Al momento, dal Milan non filtra nulla ma il The Sun insiste sul fatto che la fumata bianca ci sarebbe già stata e l’operazione, di fatto, sarebbe conclusa.

Dopo Fabio Borini, finito al Verona, e Mattia Caldara (tornato all’Atalanta), anche Krzysztof Piatek avrebbe quindi già concluso la sua avventura al Milan. Il 24enne attaccante polacco ha, ad oggi, disputato 39 gare con i rossoneri, con 15 reti all’attivo (quattro nel campionato in corso).

Ma il Milan non ha intenzione di fermarsi. Nelle ultime ore si parla molto di Pepe Reina. Lo spagnolo starebbe trattando con l’Aston Villa. Attenzione anche a Suso (possibile addio, davanti ad una congrua offerta) e Ricardo Rodriguez, richiesto dal Fenerbahce.

Tante cessioni ma anche un occhio al mercato in entrata. Al momento, il giocatore più vicino ad indossare la casacca dei rossoneri sarebbe Simon Kjaer. Il 30enne danese, in prestito all’Atalanta via Siviglia, sarebbe pronto a dare una mano a Stefano Pioli.

SPORTAL.IT | 10-01-2020 08:25