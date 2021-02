Mercato Milan: Pioli rischia di perdere un titolarissimo

Insidia Paris Saint Germain per Theo Hernandez, pilastro del Milan di Stefano Pioli. Secondo le indiscrezioni in arrivo dalla Francia l’esterno 23enne ex Real Madrid è finito nel mirino degli sceicchi, che su richiesta dell’allenatore Pochettino si faranno avanti in estate.

I campioni di Francia starebbero preparando un’offerta superiore ai 50 milioni di euro: troppo poco per Paolo Maldini e Frederic Massara, che valutano l’esterno tra i 70 e gli 80 milioni di euro.

Secondo le voci il Psg vorrebbe inserire nella trattativa un terzino sinistro di belle speranze come Mitchel Bakker, classe 2000, che ha come agente Mino Raiola ed è sempre più titolare nel Paris Saint Germain con 26 presenze tra campionato e coppe.

Intanto i rossoneri stanno ragionando su un possibile colpo a parametro zero da mettere a segno nelle prossime settimane: Achraf Lazaar, ex terzino di Palermo, Benevento e Cosenza, ha rescisso il contratto con il Newcastle e potrebbe arrivare a titolo gratuito. Il marocchino conosce bene il nostro campionato e potrebbe diventare il vice Hernandez da qui al termine della stagione.

Il Diavolo nella sessione invernale ha messo a segno i colpi Mandzukic, Meite e Tomori.

OMNISPORT | 05-02-2021 07:43