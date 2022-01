Mercato Milan: preso Lazetic, ora è pronto un ritorno a centrocampo

27-01-2022 18:10

Il mercato invernale per la Serie A terminerà il 31 gennaio alle ore 20 e il Milan ha incamerato la tanto auspicata alternativa in attacco a Zlatan Ibrahimovic e Olivier Giroud. È di poco fa l’ufficializzazione da parte del club rossonero dell’arrivo dalla Stella Rossa del 18enne serbo Marko Lazetic, inoltre è stato risolto il prestito di Pietro Pellegri dal Monaco, che quindi lo ha girato al Torino. Per la difesa Malick Thiaw è in cima alla lista dei possibili arrivi immediati, per l’estate invece sembra già esserci l’accordo per col Lille per l’acquisto di Sven Botman.

Milan, l’infortunio di Kessié scombina i piani a centrocampo

Ma è a centrocampo che potrebbe esserci un altro colpo di mercato dei rossoneri, anche perché l’ivoriano Franck Kessié, durante la partita di Coppa d’Africa persa ai rigori contro l’Egitto, ha subito un trauma costale ed è uscito dal campo in lacrime dopo mezz’ora. Solo nelle prossime ore, quando il calciatore sarà tornato a Milanello, si capirà con gli esami strumentali la reale entità dell’infortunio. Pertanto il Diavolo necessita di un’alternativa a Kessié.

Milan, si pensa al ritorno dal Torino di Tommaso Pobega

I nomi che giravano nei giorni scorsi erano quelli di Yacine Adli, con lo staff del quale però c’era l’accordo che avrebbe finito la stagione al Bordeaux, squadra della quale è per giunta capitano, e dell’uruguaiano del Cagliari Nahitan Nandez, il quale è però nel mirino anche di Torino, Napoli e Juventus e il cui arrivo è improbabile senza l’ok dei sardi al prestito con diritto di riscatto. Addirittura sono spuntate voci su un clamoroso scambio con la Juventus tra Kessié e Dejan Kulusevski. Ma il Milan starebbe pensando al ritorno immediato di Tommaso Pobega.

Milan, Pobega è messo ai margini da Juric e può tornare subito

La scorsa estate il 22enne nato a Trieste è stato ceduto in prestito secco al Torino fino al 30 giugno e coi granata, sotto la guida di Ivan Juric, ha anche segnato 4 gol nella prima parte del campionato, ma poi è finito improvvisamente ai margini nelle gerarchie del tecnico croato, che ha capito che il club non avrebbe avuto la forza per strappare un diritto di riscatto sul cartellino del ragazzo.

Contemporaneamente è arrivato in prestito dall’Udinese Rolando Mandragora, che ha preso il posto da titolare di Pobega, e dall’Empoli sta per approdare in granata anche Samuele Ricci. Non è quindi affatto da escludere che Paolo Maldini possa forzare il ritorno di Tommaso a Milanello, nelle file del club dove è cresciuto calcisticamente senza però mai giocarci in Serie A, e dove sostituirebbe immediatamente Kessié nell’immediato e forse anche nella prossima stagione.

