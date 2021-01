Mercato Milan, quasi fatta per un ex Juve

Mentre in casa Milan c’è preoccupazione dopo le ultime due positività riscontrate, ovvero quelle di Hakan Calhanoglu e del francese Theo Hernandez, (che non potranno essere impiegati contro il Cagliari) il mercato non si ferma.

Nelle ultime ore sono sempre più insistenti le voci, riportate da diversi siti di calciomercato e soprattutto dalle pagine di “Gazzetta dello Sport”, che vorrebbero l’ex juventino Mario Mandzukic in maglia rossonera.

L’attaccante croato, classe 1986 è al momento svincolato e piacerebbe molto come vice Ibrahimovic. L’ex bianconero avrebbe superato la concorrenza di Leonardo Pavoletti (Cagliari) e Gianluca Scamacca (Sassuolo, in prestito al Genoa).

Dopo aver presentato Meité ci sarebbe stata una accelerazione nella trattativa: già in questi mesi Mandukic aveva ricevuto diverse proproste dai club di Serie A ma l’offerta del Milan piacerebbe molto al croato, a cui secondo la rosea, verrebbe offerto un contratto di sei mesi con un ingaggio non superiore ai 2 milioni di euro.

In ballo anche l’opzione per un rinnovo per la prossima stagione.

Il croato avrebbe ricevuto l’ok e quindi il via libera implicito sia dal tecnico Stefano Pioli, sia – aspetto non da sottovalutare – da Zlatan Ibrahimovic. In casa rossonera c’erano alcune riserve legate proprio all’innesto di un giocatore dalla personalità e dal carattere del croato.

Nessuno vuole infatti rovinare il clima che si è venuto a creare a Milanello e che sta dando i suoi frutti con il primo posto in classifica.

OMNISPORT | 17-01-2021 12:07