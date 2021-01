Milan, due nuovi positivi al Covid-19

Grossa tegola in casa Milan. Con un comunicato sul proprio sito ufficiale, il club di via Aldo Rossi comunica la riscontrata positività al Coronavirus di due dei suoi giocatori più in forma e rappresentativi, ovvero Hakan Calhanoglu e Theo Hernandez.

Questo il comunicato che potete trovare sul sito rossonero:

“AC Milan comunica che Hakan Çalhanoğlu e Theo Hernández sono risultati positivi a un tampone molecolare effettuato ieri a tutto il gruppo squadra, che invece è risultato negativo. Informate le autorità sanitarie competenti, i due calciatori, asintomatici, sono stati posti da subito in quarantena a domicilio. Tutti gli altri giocatori e lo staff continueranno a seguire un monitoraggio stretto secondo le indicazioni dei protocolli vigenti”.

Si tratterebbe dunque di due casi isolati e non ci sarebbe il rischio di focolai incontrollati, per cui la partita di domani sera alla Sardegna Arena contro il Cagliari di Eusebio Di Francesco non dovrebbe essere a rischio. Questo perchè, fortunatamente, i casi sono solamente due e coinvolgono solamente giocatori, probabilmente contagiatosi a vicenda e quindi possibili di tracciamento, esattamente come richiedono i famosi protocolli a cui tutte le squadre si sono dovute adeguare. Tuttavia questo rimane un bel problema per Stefano Pioli, che dovrà fare a meno del suo treno sulla fascia sinistra e dell’ispiratore di tuttala manovra offensiva rossonera.

Si vedrà nella giornata di oggi chi potrà sostituire giocatori così importanti nell’economia della squadra: probabile che al posto del turco possa giocare Brahim Diaz, che tanto bene ha fatto quando è stato chiamato in causa. Ancora nessuna indicazione su chi potrà prendere il posto del francese numero 19, dato che fino ad ora le ha giocate praticamente tutte.

OMNISPORT | 17-01-2021 10:23