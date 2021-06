Mercato Milan, se Calhanoglu non rinnovasse c'è già il piano B

Si iniziano a muovere un po’ di cose in casa Milan.

La dirigenza rossonera, in queste ore, ha infatti accelerato per il centrocampista dell’Hallas Verona, Mattia Zaccagni. Stando a quanto riporta “Sky Sport” ci sarebbe già stato un incontro tra gli agenti del calciatore e il club di Milano.

Per il momento Zaccagni non ha infatti ancora rinnovato il contratto che lo lega ai veniti valido fino al 30 giugno 2022 e così il centrocampista starebbe vagliando tutte le ipotesi e le offerte del caso dopo una stagione conclusa con 36 presenze, 5 reti e 7 assist.

Non è da escludere che il Milan nell’operazione per accaparrarsi Zaccagni possa inserire delle contropartite come Conti o Caldara che al Verona non dispiacerebbero.

Di certo, la situazione si evolverà di pari pasi con la questione di Hakan Calhanoglu. Da ormai mesi il rinnovo del turco, in cadenza il prossimo 30 giugno e con tante offerte importanti (su tutte quella dell’Ateltico Madrid, ma c’è alla finestra anche l’Inter), tiene banco.

Giorni fa, il giocatore, impegnato con la maglia della Nazionale turca agli Europei ha proprio parlato del mercato: “Ho sentito tre giorni fa Maldini, mi ha chiamato. Abbiamo parlato della squadra e gli ho detto che volevo concentrarmi sugli Europei”.

Per ora quindi nessuna rassicurazione: il futuro è dubbio e il giocatore sta prendendo tempo. Ecco perchè Zaccagni potrebbe essere una valida alternativa. Il centrocampista veste la maglia dell’Hellas dal 2016 club con cui ha anche compiuto due promozioni in A.

OMNISPORT | 20-06-2021 13:16