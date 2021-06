Milan, l’amarezza dei tifosi: “Basta illudersi”

Obiettivo di mercato sfumato o solo una voce per far interessare i tifosi? Il passaggio di Rodrigo De Paul dall’Udinese all’Atletico Madrid risveglia l’argomento mercato in casa Milan. Il giocatore argentino sembra aver scelto la Spagna come prossima tappa della sua avventura con un accordo che porterà nelle casse dell’Udinese una cifra vicina ai 40 milioni di euro e un contratto da oltre 3 milioni al calciatore.

Sogno di mercato

Con la situazione Calhanoglu ancora da definire, i tifosi del Milan speravano di poter arrivare al trequartista per rinforzare ancora la squadra a disposizione di Pioli. Il mancato rinnovo del giocatore turco lascia infatti scoperta una posizione fondamentale nello scacchiere. Le cifre dell’affare De Paul sembrano però fuori dalla portata del club rossonero così come di altri club italiani che negli ultimi mesi avevano mostrato un interesse per il calciatore.

I tifosi del Milan: Basta illudersi

Ora sui social i tifosi del Milan fanno marcia indietro: basta lasciarsi andare a voli pindarici e concentrarsi sulla costruzione di una squadra che possa fare bene in campionato e in Champions League. “Voi siete veramente convinti che il Milan abbia fatto sul serio per De Paul? Un conto sono i sondaggi e se ne fanno a decine ogni mercato, un altro è intavolare una trattativa. Io ribadisco che finché girano certe cifre alcuni calciatori vanno all’estero”. Anche Marco la vede allo stesso modo: “De Paul a quel prezzo era fuori portata per ogni club di serie A, figuriamoci il Milan che deve coprire più ruoli. Normale che ci sia un tetto di spesa su un singolo giocatore”.

Fiducia nella società

Nonostante sia sfumato il sogno De Paul, i tifosi rossoneri sono convinti dell’operato della società che punta su giocatori giovani e non ancora troppo affermati: “La società ci ha portato due giocatori decisivi, che nessuno conosceva, come Hernandez e Tomori. Ha preso Kjaer su cui non avrebbe scommesso nessuno. E voi continuare a dare fastidio per De Paul? Cosa devono fare per conquistare la vostra fiducia?”.

Priorità all’attacco

C’è però un tema che accomuna i tifosi del Milan in questa sessione di mercato: un colpo in attacco. Zlatan Ibrahimovic non può sostenere da solo il peso dell’attacco rossonero anche nel prossimo campionato e per questo motivo i fan milanisti sperano nel colpo Giroud: “E’ lui il giocatore che ci serve e che può arrivare alle nostre condizioni. De Paul non è mai stato veramente un obiettivo”.

SPORTEVAI | 16-06-2021 08:28